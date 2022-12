Notano due cavalli a spasso per le vie di Mottalciata, in prossimità del cimitero, e lanciano l'allarme. Preoccupati alcuni residenti che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. È successo nella notte: sul posto i Carabinieri che hanno preso contatto con il proprietario per il loro recupero. In seguito, i due animali sono stati notati in prossimità di un boschetto.