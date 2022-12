Biella, un camice bianco sulla bara: in Duomo i funerali del dottor Giorgio Falcetto (foto di newsbiella.it)

Dolore e profondo cordoglio a Biella per i funerali del dottor Giorgio Falcetto, il chirurgo di 76 anni, colpito alla testa con un'accetta lo scorso 13 dicembre, a seguito di un'aggressione avvenuta fuori dal Policlinico di San Donato. La sua morte aveva colpito l'opinione pubblica locale e nazionale.

Un camice bianco è stato posto sulla bara. In Duomo, per l'ultimo saluto, erano presenti diverse autorità cittadine, nonché cittadini, parenti ed ex pazienti.