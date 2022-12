Allarme a Biella, incidente in via Repubblica (foto di repertorio)

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale, avvenuto intorno alle 18.30 di oggi, 23 dicembre, in via Repubblica, a Biella. A rimanere coinvolta, stando alle prime informazioni raccolte, un’auto con a bordo una coppia. La stessa sarebbe stata assistita dal personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco.