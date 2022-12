Leo Club Biella, aperta casetta del vin brulè nella notte della Vigilia di Natale

In occasione della Vigilia di Natale, sabato 24 dicembre, la Casetta del vin brulè del Leo Club Biella, in via Italia (tra Palazzo Oropa e la Chiesa della SS. Trinità) sarà aperta dalle ore 23 fino a notte inoltrata. Dopo due anni di assenza a causa della pandemia Covid-19, i giovani soci, come da tradizione da ormai circa trent’anni, torneranno a distribuire, subito dopo la messa natalizia, bevande calde, tra cui soprattutto il vin brulè, in cambio di una libera offerta.

Sarà un’occasione per scambiarsi gli auguri tra amici e conoscenti e per riscaldarsi con il prelibato vino speziato, prima dell’arrivo del Santo Natale. Quest’anno il ricavato sarà destinato al finanziamento di una borsa di lavoro, a favore di uno degli ospiti della casa di accoglienza “Una casa per crescere”, struttura abitativa del Comune di Biella, che offre una soluzione abitativa temporanea a ragazzi neomaggiorenni, senza famiglia, nell’attesa che s’inseriscano nel modo del lavoro e acquisiscano una loro indipendenza economica. La Casetta sarà aperta anche nel pomeriggio del 24 dicembre e del 26 dicembre, in occasione della solennità di Santo Stefano e poi dal 27 al 30 dicembre. Infine, sarà ancora aperta dal 6 all’8 gennaio.