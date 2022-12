Dal Comune di Biella, aiuti alle realtà che offrono attività extrascolastiche a favore degli studenti

Con una delibera di novembre con oggetto “Riconoscimento di un contributo per lo svolgimento di attività extrascolastiche a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di i grado del comune di biella – a.s. 2022/2023”, la giunta Corradino ha disposto di prevedere una contribuzione a favore dei soggetti giuridici senza fine di lucro che organizzano attività extrascolastiche per l’anno scolastico 2022/2023.

L'avviso deve ancora essere pubblicato, ma secondo le indicazioni dell'esecutivo, sarà riferito a soggetti giuridici senza fine di lucro che operano a vantaggio degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado frequentanti gli Istituti Comprensivi della città, fornendo loro la possibilità di fruire di attività extrascolastiche aventi finalità di supporto didattico e/o di socializzazione, con esperienza almeno triennale nella gestione di attività di pre e post scuola, di socializzazione e di supporto didattico a favore degli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado cittadine.

Tra le condizioni richieste: che le attività siano espletate durante il periodo di svolgimento dell’anno scolastico; che la durata delle attività gestite, in termini di giorni di apertura su base settimanale, sia pari ad almeno 2 gg. a settimana per la durata dell’anno scolastico; che la durata delle attività gestite, in termini di ore complessive garantite, sia pari ad almeno 100 nell’arco dell’anno scolastico.

La contribuzione comunale, quantificata in complessivi € 6.000,00, verrà ripartita ed assegnata ai soggetti ammessi a fruire del beneficio sulla base dei punteggi che verranno assegnati secondo i diversi seguenti criteri quali la fascia oraria svolgimento servizio pre scuola; Fascia oraria svolgimento servizio post scuola fino; Organizzazione delle attività di supporto didattico e/o di socializzazione nei periodi di chiusura delle scuole per le festività oltre 10 giorni; Svolgimento del servizio avvalendosi di operatori appositamente e regolarmente assunti; Utilizzo di locali propri; Percentuale di costi non coperti dalle entrate; Numero di minori partecipanti alle attività.

Il periodo preso in considerazione sarà quello dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2023.