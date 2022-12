A Cossato si attiva il Banco di Beneficenza per Natale, ecco i generi alimentari per i bisognosi

Con l'arrivo del Natale si attiva l'Associazione Banco di Beneficenza. Come da tradizione ha distribuito, nei giorni scorsi, generi alimentari di prima necessità per le persone bisognose con i proventi dell'iniziativa estiva rivolta alle tre parrocchie di Cossato.

“In un momento in cui pandemia prima e guerra poi rendono la situazione sociale difficile pensiamo a chi ha bisogno, senza distinzioni – spiegano dall'Associazione - Un ringraziamento va ai volontari che si sono prodigati per la riuscita dell’iniziativa, al gruppo PD di Cossato che si è occupato della consegna e agli sponsor che da sempre ci supportano. Ora non ci rimane che augurare a tutti i migliori auguri di buone feste ricordando che la solidarietà rende felici. Infatti, far del bene fa bene”.