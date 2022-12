Il gruppo Avis dei 5 Castelli festeggia i cinquant'anni

Si è svolta sabato 17 dicembre nel salone parrocchiale di Vergnasco la festa per celebrare i 50 anni di fondazione del Gruppo AVIS 5 Castelli, che comprende i comuni di Ponderano, Gaglianico, Borriana, Sandigliano, Cerrione, Benna e Massazza.

La serata, a cui hanno aderito numerosi donatori, iniziata con un’apericena, è poi proseguita con la premiazione dei soci fondatori tuttora attivi e presenti: Guido Negro, Aldo Pedrazzo, Guido Greggio, ai quali è stata consegnata una targa ricordo dal presidente provinciale AVIS Paolo Ottella, dal presidente dell’AVIS Comunale di Biella Lorenzo Tivelli e dal vicepresidente dell’AVIS 5 Castelli Franco Morello, in sostituzione del presidente Vander Veronese, assente per motivi familiari. E’ stata pure ricordata la figura di Luigi Barbera, storico tesoriere del gruppo 5 Castelli e del Comunale di Biella, e tutti i donatori che con il loro impegno e costanza hanno fatto crescere il gruppo.

L’AVIS, fondata nel 1927, conta oggi più di 1 milione e trecentomila volontari ed è una delle associazioni con più iscritti in Italia. La sezione di Biella è nata nel 1941, mentre il gruppo 5 Castelli è stato fondato nel 1972 con lo scopo di rendere più incisiva la presenza nelle varie realtà locali, grazie ad iniziative di carattere sportivo e promozionale, e soprattutto con la mitica fagiolata.

E’ stato anche ricordato come è cambiato il modo di donare il sangue, con l’avvento dei frigoriferi e delle sacche per la sua conservazione: fino ad allora la donazione avveniva direttamente dal donatore all’ammalato. Alcuni anziani donatori ricordano che, in casi di estrema necessità, venivano prelevati direttamente dalla polizia dai posti di lavoro e accompagnati in ospedale per il prelievo.Sono cambiati i tempi e le regole, ma il sangue resta sempre il punto fermo e insostituibile, e non si può produrre in laboratorio. Da ciò la necessità di avere sempre più donatori, soprattutto giovani, per offrire cure adeguate a chi soffre ed è ammalato.

Il dopo-pandemia è stato segnato in Italia da un leggero calo di donazioni e la carenza più grave riguarda il plasma e suoi derivati, prodotti insostituibili per specifiche terapie. L’invito che viene rivolto a tutti è quello di avvicinarsi all’ AVIS, o altre associazioni simili, donando sangue e partecipando attivamente o assumendosi qualche responsabilità diretta a livello di dirigenza.

Donare fa bene a se stessi, perché si è obbligati a essere in buona salute e mantenere un sano e corretto stile di vita (i controlli e gli esami fatti annualmente servono a questo), ma soprattutto fa bene agli altri, specie se più deboli o malati.