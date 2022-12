Viverone festeggia gli atleti protagonisti del 2022

Nei giorni scorsi, a Viverone, è stato festeggiato Antonio Flecchia, fresco centenario della comunità, che ha trascorso una vita nel mondo contadino di frazione Rolle. Presenti ai festeggiamenti i parenti del centenario, soci, alunni della Scola Primaria di Viverone con i loro insegnanti ed il sindaco Renzo Carisio che, a nome dell’amministrazione, ha consegnato al festeggiato una targa a ricordo dell’impegno profuso nel mondo agricolo.

Al Polivalente di Viverone, invece, alla presenza di un folto pubblico, sono stati premiati dal Comune 19 atleti viveronesi dai 6 ai 70 anni che hanno raggiunto importanti risultati in diverse specialità agonistiche. Si va dallo sci a piedi nudi, al nuoto, equitazione, ginnastica artistica, vela, karate, triatlhon, pesi, wakeboard e corsa a piedi. Tra i traguardi conseguiti spiccano diversi ori, argenti e bronzo sia in campionati regionali, nazionali, europei e mondiali. A tutti sono stati consegnate targhe di riconoscimento. La serata è stata accompagnata anche dalla banda musicale di Viverone e dai bambini della scuola Primaria. La Pro Loco, al termine, ha offerto panettone e bevande ai presenti.

Nel suo intervento il sindaco Carisio ha così sottolineato: “Con il loro impegno, hanno contribuito a far conoscere Viverone oltre i propri confini. Ho ritenuto doveroso per l’amministrazione comunale riconoscere l’impegno profuso anche in attività agonistiche che spesso sono lontane dei riflettori. Il 2023 sarà l’anno europeo dello sport al quale il Comune ha aderito, insieme ad altre realtà biellesi, a Terra della Lana/Aces Sport, organizzazione che ha lo scopo di promuovere l’attività sportiva in seno alla Regione Piemonte”.