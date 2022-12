Missione romana per l'assessore all'Istruzione Chiorino: "Dialogo costruttivo con il ministro Valditara"

Missione romana per l’assessore all’istruzione della Regione Piemonte Elena Chiorino che nei giorni scorsi ha partecipato all’incontro con il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara:“ Non posso che esprimere soddisfazione per l’ottimo dialogo e coordinamento con il Ministro sui temi sensibili della scuola – ha sottolineato l’assessore – e non posso che confermare il grande apprezzamento per il lavoro svolto dal governo di Giorgia Meloni che tiene fede agli obiettivi prefissati, valorizzando tutto il mondo della scuola".

"Grazie a questo impegno costruttivo comune, anche la nostra Regione nel prossimo futuro potrà beneficiare dell'impegno reciproco sul tema del dimensionamento scolastico volto a valorizzare e tutelare le aree marginali e di montagna”, ha concluso l'assessore Chiorino a margine della riunione voluta dal Ministro Valditara al termine della quale si è registrato un apprezzamento anche da parte delle altre Regioni facenti parte della Commissione Istruzione e Lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.