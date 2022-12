Quittengo, al Sekhmet Blues Rock Christmas Jam

Ripartono giovedì 22 dicembre al Sekhmet di Quittengo le Jam di Biella Jam Blues.

A condurre sul palco Andrea Beccaro alla batteria, Maurino Dellacqua al basso, Leonardo Ceralli chitarra e voce.

Leonardo Ceralli si è diplomato al Musicians Institute di Los Angeles nel 1990. Suona in diverse situazioni live, in Italia e in Germania. Registra e compone musica per emittenti televisive, pubblicità ed eventi. Insegnante presso Scuola di Musica Dyapason di Vigliano Biellese, Opificiodellarte Biella.

Andrea Beccaro è un batterista professionista da oltre trent'anni. Tra le ultime collaborazioni quella con il bluesman newyorchese Popa Chubby. Insegnante presso Scuola di Musica Dyapason di Vigliano Biellese .

Maurino Dellacqua inizia a suonare il basso all’età di 12 anni, dapprima studiando con Gianfranco Torta per circa due anni, per poi proseguire gli studi autonomamente fino ad oggi. Bassista freelance di origine Rock e Prog con il tempo si dedica a funk, jazz e successivamente alla musica elettronica e ai synth e alla musica pop. Insegnante di basso elettrico e di Ableton Live presso Scuola di Musica Sonoria di Cossato. Produttore e bassista per la band Névio. Bassista presso Irama.

La Jam è aperta a tutti: chiunque può salire sul palco portandosi il proprio strumento, i cantanti il proprio microfono, i batteristi le proprie bacchette. Batterie, tastiere, e amplificatori sono presenti sul palco.

"Una serata particolare, con tre grandi musicisti e nostri grandi amici. - dichiara Biella Jam Blues - Ci faremo gli auguri per le festività e per i progetti futuri dell'Associazione Alcune novità e sorprese verranno comunicate durante l'evento. Ricordiamo che la Jam Session è un concerto improvvisato: musicisti che non hanno provato in precedenza salgono sul palco e suonano insieme. Non sono concerti convenzionali, c'è un'atmosfera molto più coinvolgente anche per chi ascolta soltanto. Ricordiamo che durante la serata sarà possibile rinnovare il tesseramento a Biella Jam Blues per il 2023. Ben accetti nuovi soci",

Per informazioni: biellajamblues@gmail.com

Ingresso libero con apertura del locale alle 17 ed inizio Jam alle 21. Per prenotazioni cena 3393325199 (meglio WhatsApp).