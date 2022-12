Gestione e contenimento della fauna selvatica, Carosso e Protopapa: "Dal Governo una risposta concreta”

Il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso e l’assessore regionale all’Agricoltura, cibo, caccia e pesca Marco Protopapa: “Finalmente provvedimenti che rispondono alle richieste dei territori. Sono anni che richiediamo ai Ministeri di competenza e nelle Commissioni Politiche Agricole, insieme ai colleghi delle altre Regioni, attenzione su questa problematica soprattutto per quanto riguarda ai precedenti ministri per quanto riguarda la vigilanza venatoria e la gestione ormai incontrollata della fauna selvatica.

Una risposta concreta che mette al primo posto la sicurezza dei cittadini per incidenti stradali ed in particolare permette un’azione incisiva per il contenimento degli ungulati in Piemonte dove quotidianamente dobbiamo affrontare il problema della peste suina africana che colpisce le imprese rurali piemontesi”.