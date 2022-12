Dal Nord/Ovest, Ricercato per droga, viene arrestato dopo aver causato lesioni a un poliziotto

Nel corso dei controlli sul territorio finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati, rafforzati in occasione delle prossime festività natalizie, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo marocchino, senza fissa dimora, con le accuse di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a un pubblico ufficiale.

È successo nelle notte scorse, intorno all'1,30, quando gli operatori, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, hanno notato un soggetto che, sin dal primo momento, si è mostrato poco collaborativo e ostile nei confronti degli operanti. Lo stesso ha adottato una condotta violenta e aggressiva dalla quale è scaturita una colluttazione tale da far cadere a terra uno degli agenti e procuragli lesioni.

Giunti, con non poca fatica, agli uffici della Questura ed effettuati i dovuti accertamenti, si è stato appurato che a carico dell'uomo pendeva un ordine di esecuzione di misura cautelare personale in carcere per reati in materia di stupefacenti e immigrazione emesso dalla Procura della Repubblica al Tribunale Ordinario di Sondrio. L’uomo è così stato associato alla Casa Circondariale di Vercelli a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo.