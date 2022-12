Ieri, 21 dicembre, una squadra di Vigili del Fuoco di Arona è intervenuta alle 18.50 circa a Borgomanero località Santa Cristina, per un incidente stradale: un'auto si è ribaltata ed è finita in un canale a bordo strada.

I soccorritori, giunti sul posto, hanno tratto in salvo gli occupanti, che sono stati presi in carico dai sanitari del 118, ed hanno messo in sicurezza lo scenario.