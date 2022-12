Controlli dei Carabinieri nei cantieri edili e in un panificio. Sospesa un' attività e sanzioni per 21 mila euro

Il nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Biella continua l’attività di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e le verifiche per l’osservanza della normativa per la salute e sicurezza sul lavoro.

Negli ultimi giorni, i militari specializzati hanno ispezionato diversi cantieri edili ubicati in provincia riscontrando numerose e rilevanti irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro, specie per il rischio di caduta dall’alto, per l’uso di ponteggi non a norma, privi di piano di montaggio uso e smontaggio, per la mancanza di un piano operativo di sicurezza, nonchè per l’utilizzo di attrezzature non a norma. I militari, inoltre, a conclusione di una specifica attività ispettiva a carico di un panificio accertavano numerose violazioni in materia giuslavortisca e sicurezza sul lavoro.

Nel corso degli accertamenti, venivano verificate 41 posizioni lavorative di cui 2 lavoratori risultavano in un rapporto di lavoro sommerso “in nero” e 23 lavoratori in un rapporto di lavoro irregolare.

Gli accertamenti si sono conclusi con il deferimento all’autorità giudiziaria di 3 datori di lavoro, adozione di provvedimenti di sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, contestate ammende per un importo di circa 30.000,00 €, sanzioni amministrative per un importo di circa 21.000,00 € e sono stati recuperati oneri contributivi previdenziali per un importo superiore ai 33.000,00 €.