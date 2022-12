Benna, auto finisce in un fossato e prende fuoco. Conducente in ospedale, FOTO

Benna, auto finisce in un fossato e prende fuoco. Conducente in ospedale

Incidente nella mattina di oggi giovedì 22 novembre a Benna, in via Matteotti.

A rimanere coinvolta è una sola auto, che a seguito dell'accaduto è finita in un fossato, ha impattato contro il muretto e si è incendiata.

Fortunatamente il conducente è riuscito ad uscire autonomamente prima che il mezzo venisse avvolto dalle fiamme.

Sul posto, oltre al 118 che ha portato l'uomo in ospedale, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e i Carabinieri per i rilievi del caso.