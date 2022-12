Arrestato l'uomo che in moto ha ucciso un uomo a Ponderano

E' stato accusato di omicidio stradale l'uomo che in sella alla sua moto martedì sera 20 dicembre ha investito e ucciso un uomo di 77 anni a Ponderano (leggi qui Investito da una moto).

L'uomo, in seguito agli accertamenti del caso, sarebbe infatti stato trovato con un tasso alcolemico più alto rispetto a quello consentito e senza patente in quanto gli era stata revocata. Per questo motivo, l'accusa per lui è omicidio stradale aggravato dallo dal fatto di essere stato trovato alla guida in stato di ebbrezza e senza patente.