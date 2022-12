“Book Box”: libri, dvd, riviste e cd delle biblioteche di Biella si restituiscono al centro commerciale I Giardini

Le Biblioteche Città di Biella, grazie alla gentile ospitalità del centro commerciale I Giardini, presentano il progetto 7/7: Servizio restituzione libri “7 giorni su 7”, finanziato con Art Bonus per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (https://artbonus.gov.it/cose-artbonus.html) e la generosa partecipazione di un anonimo mecenate.

Il progetto consiste nell’installazione presso il centro commerciale I Giardini in via Alfonso Lamarmora, 5/A a Biella, di un “BOOK BOX”, un sistema che consentirà la restituzione dei libri di Biblioteca Civica e Biblioteca Ragazzi negli orari di apertura del centro commerciale: da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 21.00 e domenica dalle 8.00 alle 20.00 (http://www.centroigiardini.com).

Il “BOOK BOX 7/7 Biblioteche Città di Biella” permetterà la restituzione semplice e veloce di libri, Dvd, Cd e riviste della Biblioteca Civica e della Biblioteca Ragazzi anche nelle ore serali, nei giorni di chiusura e durante i periodi festivi. Il progetto prevede, oltre a un usciere del Comune di Biella in servizio in Biblioteca, anche il coinvolgimento dei volontari dell’associazione Amici della Biblioteca, delle persone che svolgono progetti di Utilità Collettiva (attivati con il settore Servizi Sociali del Comune di Biella) e di coloro che effettuano le “Messe alla Prova” attivate in seguito a una convenzione tra la Città di Biella e il Tribunale.

Anche questo personale, che opera quindi su base volontaristica o di servizio alla collettività, si occuperà del ritiro dei volumi dal box e della riconsegna alle biblioteche.

"Sono certo che questo progetto va in direzione delle esigenze di tanti dei nostri utenti della biblioteca – afferma l’assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino -. Dare la possibilità di restituire i libri sette giorni su 7, con un orario molto ampio, farà sicuramente risparmiare e ottimizzare il tempo di tutti coloro che avranno un prestito tra le mani. Questo risultato è ancora una volta la dimostrazione che quando il pubblico e privato lavorano in sinergia si possono ottenere grandi benefici per la comunità. Ci tengo a ringraziare sia il direttore del centro commerciale I Giardini Luca Iori per il prezioso aiuto che ci ha fornito; sia la benefattrice, che pur rimanendo nell’ombra, ci dà sempre una mano".

“Fa sempre piacere essere coinvolti per il bene del territorio e c’è sembrato il minimo affiancarci a questa bellissima iniziativa – dice il direttore del centro commerciale I Giardini Luca Iori -. Abbiamo portato anche la cultura all’interno del centro commerciale I Giardini e approfitto dell’occasione per augurare buon Natale a tutti”.