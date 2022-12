Avviso d’asta per l’alienazione di immobili, il Comune vende un terreno a Chiavazza

Dei 14 lotti che il Comune di Biella ha messo all'asta da ottobre, è stato mostrato interesse per una porzione di terreno ubicata in Chiavazza della superficie di mq. 200 circa.

L'interessato ha presentato regolare domanda ed offerta economica nonché relativo deposito cauzionale.

Nel dettaglio, il terreno è stato aggiudicato al prezzo di Euro 5.155,00.

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso in qualunque momento sino alla stipula del contratto, la facoltà di recedere dalle operazioni di vendita; il recesso sarà comunicato all’aggiudicatario a mezzo raccomandata e conseguentemente sarà restituito quanto versato, escluso ogni altro indennizzo; nel caso in cui l’aggiudicatario dichiari di voler recedere dall’acquisto o non si presenti per la stipula del contratto, l’Amministrazione, a titolo di penale, incamererà l’importo già versato a titolo di deposito cauzionale, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni che dovessero derivare dall’inadempienza; la consegna del terreno avverrà contestualmente alla stipula dell’atto.