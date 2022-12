Il sindaco di Biella Claudio Corradino, nel consiglio comunale di mercoledì 21 dicembre ha ricordato come l’Adunata nazionale degli Alpini non sia stata assegnata a Biella per il 2024.

“Gli Alpini di Biella ci riproveranno perché la sezione ha fatto di tutto e di più e noi come amministrazione gli siamo stati sempre vicini – ha concluso Corradino -. Purtroppo non è bastato, ma si candideranno per il 2025 e sono fiducioso che in tempi non lontani anche Biella potrà avere la sua adunata”.