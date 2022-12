Rally & Co, premio di fine stagione per Leonardo De Grandi

Premiazioni di fine stagione per il campionato kartsport circuit avvenute lo scorso weekend a Pessano con Bornago in provincia di Milano.Medaglia d'argento quindi seconda posizione (su 31 classificati) nella categoria 60 sm mini per il valsesserino Leonardo De Grandi portacolori della scuderia biellese Rally & Co, che al culmine di una stagione densa di gare e di assidui allenamenti nei weekend liberi, ha potuto gustare il podio finale suggellato da prestazioni al top nella maggior parte di gare ed alcune delusioni servite però a far crescere sportivamente il piccolo Leo che ha già la mente rivolta alla stagione 2023 nella quale vuole essere nuovamente protagonista di vertice.