Le atlete di Piemonte Ginnastica al Ritmo Day

Domenica 18 dicembre le atlete della Piemonte Ginnastica hanno partecipato a Manta, in provincia di Cuneo, alla manifestazione denominata Ritmo Day, evento agonistico di Livello Silver, con oltre 15 anni di tradizione, organizzato dal comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta.

Le ginnaste Elisa Tricarichi e Claudia Coden hanno partecipato alla gara ma senza classifica, perché la compagna di coppia era assente per malattia e la loro partecipazione non era conforme all’iscrizione.

Presenti diverse società piemontesi e valdostane, e circa cinquanta atlete in totale. Poca competizione ma sicuramente, per le ginnaste biellesi, la possibilità di vivere una esperienza agonistica e, per alcune di loro, presentare alla giuria nuovi esercizi di gara. Presenti le Allieve Lucena Alves Valentina, Turotti Alice e Coden Claudia e le Junior Lombardo Ludovica, Musso Carlotta e Tricarichi Perruccio Elisa che hanno eseguito esercizi in coppia; la squadra Allieve, di Livello A, De Giuseppe Greta, De Santo Vittoria, Ferrigo Giada, Giavarra Martina e Rossi Maria Vittoria, alle prime esperienze in campo agonistico della FGI. Bella conferma per le Junior/Senior Gavazzi Giulia, Marcone Alice, Saramin Giulia, Tricarichi Perruccio Giulia che nella categoria Open LA presentano un nuovo programma coi cerchi, ottenendo un buon punteggio ed i complimenti del consigliere regionale responsabile per il settore Ritmica, Daniela Schiavon, per l’eleganza e l’espressività dimostrate.

In precedenza, mercoledì 14 dicembre, presso la palestra di Pollone, in collaborazione con la Pro Loco, la ASD Piemonte Ginnastica ha presentato lo spettacolo “Un dono per voi”. Cinquanta le ginnaste presenti, in un susseguirsi di esercizi e coreografie appositamente create per “donare” finalmente alle famiglie, ed agli amici intervenuti, il saggio di Natale, da troppo tempo assente. Complimenti ed applausi anche allo staff, guidato da Donatella Eterno e composto da Francesca Boggio, Giada Pomini, Teresa Romano e Filomena De Lucia.