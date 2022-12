In Sport Rane Rosse alla prima tappa del Circuito Girotondo Blu

Dodici piccole Rane Rosse In Sport di Biella protagoniste nella prima tappa del Circuito Girotondo Blu, manifestazione organizzata dal comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto e riservata alla categoria Esordienti C. Gare in programma 25 metri a delfino, dorso, rana, stile libero, prova tecnica con tavoletta e staffetta 4x25 metri stile libero. In vasca sabato 17 dicembre al palazzo del nuoto di Torino, con il tecnico Virginia Siciliano: Amalia Oprea, Marco Martinotti, Ernesto Marchionatti, Stefano Borrini, Amelie Medea Pasquettaz, Cecilia Tatone, Alessandro Prina Mello, Tommaso Marinone, Camilla Gatto, Giulio Carrara, Riccardo Abate, Tommaso Toraldo.