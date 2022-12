Giovanili SPB, grandi risultati prima delle feste

Buonissime prove per le giovanili della Scuola Pallavolo Biellese, in un altro weekend di gare. A partire dalla Under 13, le due squadre della SPB Conad hanno vinto le rispettive partite contro Cigliano e nel derby ha avuto la meglio la più esperta formazione Blu. Buona prestazione anche in Under 15 per la SPB Officina Pozzo, che non riesce a conquistare la partita per un soffio al tie break, ma porta a casa un buon punto. La SPB Lanificio di Sordevolo invece ha riposato e giocherà dopo le feste.

In Under 17 la SPB Monteleone Trasporti archivia la pratica Valsesia Team Volley, portandosi a ridosso della Pavic Romagnano, davanti ma con una partita in più. L’Under 18 UISP ha riposato in questa giornata di campionato. La SPB Giuse Gallery in Under 19 ha vinto entrambe le partite contro il Volley Novara, una in casa e una al Pala Igor, per 3 a 1, conquistando il secondo posto nel girone. I campionati riprenderanno a gennaio, dopo la pausa natalizia che sarà piena di tornei per tutti i nostri ragazzi.

U13 Volley Cigliano - SPB Conad Arancio 0-3 (0-15; 1-15; 4-15) Volley Cigliano - SPB Conad Blu 0-3 (1-15; 4-15; 2-15) SPB Conad Blu - SPB Conad Arancio 3-0 (15-11; 15-8; 15-12)

U15 SPB Officina Pozzo - Volley Novara 2-3 Parziali: 25-16; 15-25; 25-16; 17-25; 12-15. U17 SPB Monteleone Trasporti - Valsesia Team Volley 3-1 Parziali: 25-17; 25-18; 23-25; 25-18.

U19 SPB Giuse Gallery - Volley Novara 3-1 Parziali: 25-23; 25-19; 24-26; 25-13. Volley Novara - SPB Giuse Gallery 1-3 Parziali: 25-21; 21-25; 21-25; 23-25.