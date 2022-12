Croce Rossa di Biella, la notte della Vigilia vin brulè e la benedizione dei nuovi mezzi

Dopo due anni di stop la sera del 24 dicembre ritorna il vin brulè organizzato dai volontari della Croce Rossa di Biella fuori dalla Chiesa di San Sebastiano.

Finita la messa di mezzanotte ci si troverà per festeggiare il Natale con vin brulè, the caldo e panettone. Nell’occasione ci sarà anche la benedizione delle nuove ambulanze entrate in servizio quest’anno: un mezzo per le emergenze in servizio come ambulanza medicalizzata, un mezzo compatibile con la culla termica per il trasporto di neonati in occasione di visite o trasferimenti e un mezzo per le situazioni di emergenza sul territorio.

L’evento inizierà a mezzanotte ed è aperto a tutta la cittadinanza.