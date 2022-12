S.O.S. Energie per la Comunità: dalla Fondazione CRB 147 mila euro per contrastare i rincari energetici a carico degli Enti territoriali

Chiusura d’anno ancora una volta all’insegna del supporto straordinario al territorio per la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che nel Consiglio del 15 dicembre ha distribuito quasi 150 mila euro per aiutare gli enti territoriali a far fronte all’aumento delle bollette energetiche.

I contributi sono stati Assegnati nell’ambito del bando straordinario “S.O.S Energie per la Comunità” messo a punto dopo un attento studio delle linee di intervento più efficaci, sulla base della situazione complessiva e delle azioni avviate a livello territoriale dagli enti pubblici e territoriali in generale, con i quali la Fondazione si confronta costantemente.

“In un anno particolarmente difficile per le conseguenze della crisi sanitaria, economica ed energetica la Fondazione ha ritenuto importante stanziare fondi a sostegno degli enti non profit del territorio al fine di contenere i rischi di non sostenibilità economica causati dall’incremento dei costi energetici – spiega il Presidente Ferraris – in molti casi questi contributi sono risultati indispensabili per non interrompere servizi e progetti essenziali per il Biellese”.

A testimonianza dell’urgenza e dell’efficacia dell’intervento il gran numero di richieste pervenute in poco più di venti giorni, l’obiettivo del bando era, oltre il ridurre gli effetti derivanti dall’aumento dei costi nella gestione di immobili e strutture, quello di limitare i disagi economici dovuti ai rincari sostenendo gli enti territoriali destinatari per evitare un indebolimento degli stessi nello svolgimento dei loro scopi. Ulteriore finalità del bando era quella di permettere agli enti destinatari di proseguire nella loro azione concentrando le risorse nell’erogazione degli interventi. Allo stesso tempo, con l’iniziativa si intendeva monitorare quanto gli enti del territorio abbiamo attivato valutazioni sulla possibilità di una gestione più consapevole e sostenibile delle strutture utilizzate attraverso l’efficientamento energetico.

Il bando “S.O.S. energie per la comunità” oltre ad intercettare una forte necessità degli enti del territorio con lo stanziamento di 40 contributi è stato occasione per la Fondazione di realizzare un approfondimento sul tema dell’efficientamento energetico attraverso un apposito questionario. Dall’analisi delle risposte degli enti sono emerse la necessità per la grande maggioranza di effettuare interventi di efficientamento energetico nell’immediato futuro, la necessità di approfondire gli strumenti finanziari dedicati a questo tipo di interventi e in particolare il forte interesse per temi come le CER – Comunità di energia rinnovabile, tema sul quale la Fondazione sta lavorando per cascina Oremo, alle quali molti sarebbero disposti ad aderire.

Questo l’elenco complessivo dei contributi deliberati pari a € 147.000: Bando S.O.S Energie per la Comunità € 7.500 Fondazione infermeria Cesare Vercellone ETS – Cavaglià (BI) per il progetto Relamping Led; € 7.500 Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori associazione prov di Biella – Biella, per il progetto energia per spazio LILT; € 7.500 Istituto San Cassiano – Biella, per il progetto Y4G (Young for Green); € 7.500 Parrocchia Santo Stefano Cattedrale – Biella, per il progetto Santo Stefano: energia di bene; € 7.500 Croce Rossa Italiana – comitato di Biella ODV – Biella, per il progetto S.o.S. energia Croce Rossa Biella; € 7.500 Amministrazione Santuario di Oropa – Oropa (BI), per il progetto contenimento rischi di non sostenibilità economica causati dall’incremento dei costi energetici; € 7.500 Opera assistenza Ss. Immacolata “O.A.S.I.” – ONLUS – Biella (BI), per il progetto S.O.S. Energie per la Comunità; € 7.500 Parrocchia Santa Maria Assunta – Cossato (BI), per il progetto S.O.S. Energie per la Comunità; € 7.500 Fondazione Edo ed Elvo Tempia per la lotta contro i tumori ONLUS – Biella, per il progetto richiesta integrazione per pagamento bollette; € 7.000 Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Rimini (RM), per il progetto Energie per APG23; € 7.000 Parrocchia S. Maria Assunta – Vigliano Biellese (BI), per il progetto sostegno economico finalizzato all’aumento dei costi sostenuti per gas e luce dei locali della parrocchia S.M.Assunta di Vigliano B.se; € 6.500 Cooperativa sociale Raggio Verde onlus – Vigliano Biellese (BI), per il progetto manifestazione di interesse – Energie per la comunità; € 5.500 Asilo infantile del Capoluogo e Ricreatorio – Mosso (BI), per il progetto sostegno per incremento spese energetiche; € 3.500 Maria Cecilia società cooperativa sociale Onlus – Biella, per il progetto transitiamo; € 3.500 Parrocchia di S. Maria Assunta – Sandigliano (BI), per il progetto SOS Energie per la Comunità; € 3.000 Fondazione Accademia Perosi ets – Biella, per il progetto attività didattica e concertistica Fondazione Accademia Perosi; € 3.000 Parrocchia dei Santi Giacomo e Stefano di Sagliano Micca – Sagliano Micca (BI), per il progetto la luce e il calore della Comunità; € 3.000 Diocesi di Biella, per il progetto mensa di condivisione e condominio solidale casa torrione; € 3.000 Scuola materna Lorenzo Cucco – Biella, per il progetto S.O.S. Energie per la Comunità € 2.500 Fondazione infermeria San Carlo ETS – Masserano (BI), per il progetto SOS Energie per il San Carlo; € 2.500 C.R.I. comitato di Cossato O.D.V. – Cossato (BI), per il progetto Croce Rossa Italiana comitato di Cossato ODV; € 2.500 Fondazione Asilo infantile Giovanni Bonziglia – Pavigliano (BI), per il progetto sempre insieme. € 2.500 A.I.M.A. Biella – Associazione Italiana Malattie di Alzheimer – Biella, per il progetto energia per la memoria; € 2.500 CooperativaTantintenti Società Cooperativa Sociale ONLUS – Biella, per il progetto Tantintenti energy power; € 2.500 Centro di Aiuto alla Vita di Biella ODV – Biella, per il progetto casa 2000 contributo energia; € 2.500 Parrocchia Nostra Signora di Oropa al villaggio Lamarmora – Biella, per il progetto energie della carità; € 2.000 Parrocchia di San Grato – Cossila (BI), per il progetto un aiuto per la Valle Oropa; € 2.000 Pro Loco di Pollone APS – Pollone (BI), per il progetto Costi Energia Elettrica – Gas Palestra Pier Giorgio Frassati; € 1.500 La persona al centro consultorio familiare ODV - Biella , per il progetto contributo per rincari fonti energetiche; € 1.500 Parrocchia S. Eusebio prete – Pollone (BI), per il progetto a lume di candela; € 1.500 Fondazione asilo infantile Biella Piano – Biella, per il progetto S.O.S. Energie per la Comunità; € 1.500 Opera di Beneficienza Istruzione ed Educazione Tamaroglio – Tollegno (BI), per il progetto contributo a sostegno dell’oratorio della comunità; € 1.000 Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri – Biella, per il progetto SOS Energia_L’energia del Sanfi; € 1.000 Organizzazione i Volontariato Legami di Cuore - Biella per il progetto energie speciali; € 1.000 Fondazione asilo scuola di Ronco Biellese – Ronco Biellese (BI), per il progetto asilo scuola infanzia/ sostegno costi energetici; € 1.000 Associazione ABC onlus - Biella per il progetto focolare; € 1.000 Parrocchia Santa Maria Assunta – Mosso (BI), per il progetto sostegno per spese energetiche; € 1.000 Banco Alimentare del Piemonte ONLUS – Moncalieri (TO), per il progetto sostegno per le spese energetiche del magazzino di Banco Alimentare di Biella; € 500 Servizio Sociale Volontario – Odv – Lessolo (TO), per il progetto sostenibilità energetica per lo sviluppo delle nostre attività sociali e di pubblica utilità; € 500 Amici di Bagneri “Enrica Simone” – Biella, per il progetto Bando SOS energia 2022.

“Questo intervento si somma agli altri bandi che la Fondazione ha attivato nel corso del 2022 per supportare gli enti e i cittadini biellesi, in collaborazione con altri partner sensibili alle esigenze del territorio – commenta il Segretario Generale Andrea Quaregna – ricordiamo infatti che a inizio anno era stato lanciato con Unione industriale biellese il bando SOS bollette che ha permesso di dare un bonus bollette a 574 persone per supportare lavoratori dipendenti o a partita IVA. Una ulteriore linea di intervento ha inoltre messo a disposizione 75.000 euro (50.000 da Fondazione CRB e 25.000 dalla Diocesi di Biella) da distribuire alle fasce più fragili attraverso la Rete di Prossimità di empori solidali e associazioni di volontariato”.