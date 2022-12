L'importanza dei biglietti da visita personalizzati per le aziende e i professionisti

I biglietti da visita sono uno strumento ancora oggi fondamentale per le aziende e i professionisti.

D’altronde, qualsiasi business e attività professionale richiede la massima attenzione nelle relazioni con i consumatori, inoltre bisogna essere in grado di comunicare in modo efficace con i potenziali clienti sfruttando appieno qualsiasi opportunità di acquisire nuovi contatti.

Tuttavia, per far sì che queste risorse si rivelino potenti mezzi a sostegno del business è necessario optare per dei prodotti customizzati, creando dei biglietti da visita unici e distintivi. In questo modo è possibile attirare l’attenzione dei clienti potenziali, ma anche trasmettere le giuste sensazioni per essere percepiti subito in modo corretto.

Per disporre di biglietti da visita personalizzati in linea con le proprie esigenze è possibile affidarsi a BIZAY, un’azienda tecnologicamente all’avanguardia che sviluppa soluzioni su misura per la promozione dell’attività dei professionisti e delle piccole e medie imprese.





Come trasformare i biglietti da visita in potenti strumenti di marketing

Attraverso la stampa di biglietti da visita online su Bizay.it è possibile creare strumenti di marketing con cui promuovere al meglio il proprio marchio o personal brand e stringere delle relazioni proficue per il business.

In particolare, nella piattaforma digitale di BIZAY è possibile usufruire di un’ampia scelta di modelli di biglietti da visita, comprese carte selezionate e nobilitazioni per un risultato grafico d’eccellente qualità.

La creazione del design di un biglietto da visita richiede però alcuni accorgimenti, per essere certi di realizzare uno strumento promozionale realmente efficace e in linea con le proprie esigenze. Innanzitutto, devono essere presenti delle informazioni chiare di contatto, organizzando il contenuto testuale in modo ottimale e inserendo una serie di dati essenziali come il nome e cognome, il logo o la ragione sociale, la qualifica professionale e le informazioni di contatto (sito web, account social, indirizzo dello store fisico).

Inoltre, è importante sfruttare entrambi i lati del biglietto da visita. In questo modo è possibile proporre le informazioni principali nella parte frontale, per lasciare il design più pulito e catturare subito l’attenzione del potenziale contatto.

La parte posteriore, invece, è utile per aggiungere ulteriori informazioni, una descrizione aggiuntiva o perfino degli elementi originali come un piccolo calendario, delle promozioni speciali o un QR Code che la persona può scansionare con lo smartphone per accedere a una landing page o un sito vetrina.

Un altro accorgimento da non trascurare è la creazione di un design moderno e accattivante, sviluppato in base al pubblico target per ottenere subito un impatto visivo ottimale con la prima impressione.

L’estetica dev’essere minimalista e non eccessiva, con pochi elementi accuratamente studiati. Per valorizzare il biglietto da visita è possibile optare per una stampa professionale di elevata qualità, magari scegliendo delle nobilitazioni come una carta premium o multiloft a più strati.

Con BIZAY è possibile creare biglietti da visita personalizzati di qualità elevata in modo semplice, veloce e conveniente, con la possibilità di scegliere tra diverse dimensioni, forme e materiali.

Inoltre, BIZAY è in grado di stampare i biglietti da visita anche con la stampa offset, un processo che assicura una qualità superiore e prevede l’utilizzo della quadricromia (stampa di quattro colori CMYK: ciano, magenta, giallo e nero), in grado di offrire questo metodo di stampa anche per piccoli ordini di 500 biglietti da visita grazie alle sue tecnologie proprietarie.





Biglietti da visita personalizzati: i consigli degli esperti per renderli efficaci

I biglietti da visita personalizzati consentono di fornire il proprio contatto in modo non invasivo, in quanto il potenziale cliente non deve inserire il numero di telefono in rubrica, né perdere tempo annotando il contatto su un supporto cartaceo o sforzarsi di ricordare il nome del professionista o dell’azienda.

Al contrario, basta offrire il proprio biglietto da visita e concludere l’interazione in pochi secondi, senza disturbare la persona. In questo modo, non solo è possibile aumentare le possibilità di stabilire un contatto potenzialmente proficuo, ma si può sfruttare il biglietto da visita per focalizzare l’attenzione dell’utente su alcuni aspetti specifici.

Quando la persona guarderà il biglietto da visita in un secondo momento, infatti, potrà ottenere subito delle informazioni strategiche, ad esempio il link dell’e-commerce o del sito web aziendale, oppure scoprire che può usufruire di offerte e promozioni convenienti o servizi di cui ha realmente bisogno.

Affinché i biglietti da visita siano realmente efficaci gli esperti di BIZAY offrono alcuni consigli utili, frutto della lunga esperienza maturata in questo settore lavorando al fianco di migliaia di professionisti e PMI.

In particolare, per il tipo di carta i modelli più popolari sono la carta couché da 350 g, una carta patinata e durevole che favorisce una stampa uniforme, oppure la carta Paperboard CLA 315 g che consente di ottenere una stampa più definita e una consistenza più ruvida.

Il colore più utilizzato invece è il bianco, spesso proposto con uno o due colori aggiuntivi, tuttavia non bisogna limitare la creatività, prestando la massima attenzione alle emozioni suscitate da ogni cromia.

Tra le finiture spesso si applica una laminazione lucida o opaca, la prima più indicata per i disegni e la seconda per i biglietti da visita in cui prevale il contenuto testuale.

Ad ogni modo, con BIZAY è possibile sia ordinare i propri biglietti da visita online in modo completamente autonomo con centinaia di template tra cui scegliere, sia richiedere la creazione di un design 100% originale e su misura tramite un team di designer esperti per un risultato di altissima qualità.