Guadagnare la prima pagina su Google come obiettivo aziendale

Sono più di sette miliardi le ricerche in rete che effettuano, ogni giorno, gli utenti di tutto il mondo. Un numero impressionante che può cambiare il destino di un’azienda, di un prodotto o di un servizio, se questa comparisse in cima ai risultati. Ma, ben l’80% di chi naviga alla ricerca di una risposta alla propria esigenza, si ferma ai risultati della prima pagina della SERP (ovvero la Search Engine Results Pages).





Soltanto una piccola parte, per tempo e per curiosità, si avventura spulciando nelle pagine successive. Con questi numeri alla mano diventa semplice comprendere quanto sia importante avere una strategia di posizionamento di un sito web. Un obiettivo aziendale che può dare una svolta a qualunque tipo di attività.

Perché è utile investire in strategie di posizionamento

Il mondo del web è prezioso, ma altrettanto difficile. Si tratta di un contenitore virtuale con una concorrenza altissima, che necessita di una strategia a lungo termine. Quest’ultima va modificata in corso d’opera in base ai cambiamenti che proprio Google apporta, aggiornando costantemente i suoi algoritmi. I primi tre posti in cima alla SERP variano in base alla posizione geografica e anche alla keyword utilizzata, ma sono destinati ad accaparrarsi il 68% del traffico relativo a quel particolare argomento o segmento.





È un lavoro meticoloso ma entusiasmante, che è necessario affidare a chi conosce il web e le sue regole. Tra le principali agenzie SEO italiane, PosizioneUno, una realtà esperta che consente di riuscire non soltanto a crescere sui motori di ricerca, ma anche di capire come captare l’attenzione di un utente e trasformarlo in cliente potenziale. Diversi studi hanno stimato che questo è il tempo speso per analizzare ogni voce: 1,5 centesimi di secondo; dunque, in questo frangente, è necessario coinvolgere chi sta cercando qualcosa che risponda alle proprie esigenze.

Essere primi su Google: in quali casi è fondamentale?

Essere primi su Google giova a qualunque tipo di attività, ma ci sono dei casi in cui è più utile che in altri. Uno di questi è senza dubbio quello degli e-commerce, perché trattandosi di un negozio virtuale soltanto un numero consistente di visite potranno assicurare un guadagno interessante.





Non da meno la situazione delle attività locali, spesso ricercate al momento in base alle necessità. Basti pensare al caso dei ristoranti e delle attività gastronomiche, e a quanto spesso il motore di ricerca rappresenti il modo più semplice per sapere dove fermarsi a mangiare (o fare la spesa) nei paraggi.





In entrambe le situazioni, essere in cima alla SERP con un lavoro di posizionamento organico, consente di ottenere risultati immediati e diretti. Inoltre, si aggiunge un grande rafforzamento del brand, risultato che – al di là delle vendite – permette di diventare un riferimento per il settore in cui si opera.





Sulla scelta del motore di ricerca su cui lavorare non ci sono dubbi, Google conquista l’80% degli utenti mondiali, toccando anche il 90% se si localizza la sua attività soltanto tra Italia ed Europa. Le alternative valgono soltanto se il mercato di interesse riguarda altre aree geografiche. Per il mercato russo a dominare il settore è Yandex, mentre per quello cinese Baidu.

Come si diventa primi su Google?

Riuscire a scalare la SERP, ed essere tra i primi risultati di una data keyword su Google, non è un’impresa semplicissima ma possibile, a patto di affidarsi a esperti del settore. È ovvio si tratti di un lavoro da valutare sul lungo periodo, mettendo in atto una strategia che prenda in considerazione sia l’ottimizzazione dei testi per il motore di ricerca (SEO), che la presenza di annunci mirati a pagamento (SEM).