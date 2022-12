Ubriachi disturbano clienti e passanti a Biella e Cavaglià: in un caso vola anche uno sputo

Sono state diverse le segnalazioni di una donna visibilmente ubriaca che avrebbe cominciato a infastidire passanti e clienti di un bar. È successo ieri pomeriggio, a Biella: all'arrivo dei militari dell'Arma, la stessa si era già allontanata. Ma è stata ritrovata poco distante, in condizioni non ottimali: per questo, è stato necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche il personale sanitario del 118.

Nelle stesse ore, anche a Cavaglià si sarebbe verificato un analogo episodio: protagonista, questo volta, un uomo sotto i fumi dell'alcol che avrebbe sputato contro un avventore. All'arrivo delle forze dell'ordine, non era più presente all'interno del locale.