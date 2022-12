Momenti di preoccupazione ieri sera, 20 dicembre, per un giovane investito a Occhieppo Inferiore. Il 22enne, stando alle informazioni raccolte, sarebbe stato urtato da un'auto in transito, guidata da un uomo di 53 anni. Il ragazzo è stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Gli accertamenti del caso sono affidati ai Carabinieri.