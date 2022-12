Poco dopo le 20 di oggi, 21 dicembre, i soccorsi sono arrivati a Gaglianico in via per Candelo sullo scenario di un tamponamento tra tre auto che ha reso necessario il ricovero di una delle persone coinvolte. Al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto si sono occupati dei rilievi i militari dell'Arma mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell'area.