A Soprana i funerali di Stefano Bozzo Rolando, il ricordo di Cambiamento per Valdilana (foto dalla pagina Facebook di Cambiamento per Valdilana)

A funerali avvenuti, il gruppo di Cambiamento per Valdilana si è stretto affettuosamente ai familiari di Stefano Bozzo Rolando, mancato nei giorni scorsi all'età di 55 anni. Era molto conosciuto nella municipalità di Soprana, nel comune di Valdilana.

“Abbiamo avuto modo di conoscere Stefano nel pieno della sua forza, godere della sua compagnia e dei suoi ponderati e saggi consigli – si legge nel post - Negli ultimi anni abbiamo condiviso un periodo per lui meno felice, dove però l’energia nell’esserci sempre ed esporre la propria idea non è mai mancata. L’impegno passato in amministrazione a Soprana infatti lo ha sempre reso voce autorevole nel pensiero delle nostre attività. Abbiamo poi sempre ammirato l’impegno con Alessandra nel mondo del volontariato in A.V.I. (Ambulanze Veterinarie) e la generosità nel pensare e dedicarsi a chi ha bisogno. Riposa in pace caro Stefano”.