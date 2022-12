72enne finisce con l'auto nel canale di scolo per evitare un gatto sulla strada

Spunta un gattino in mezzo alla strada, l'auto finisce in un canale di scolo a lato della carreggiata proprio per evitarlo. È quanto avrebbero accertato le forze dell'ordine circa l'incidente stradale, avvenuto nella mattinata di ieri, 20 dicembre, a Occhieppo Inferiore.

La conducente, una 72enne residente a Mongrando, non sarebbe rimasta ferita nell'urto. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito. Sempre in mattinata, si è verificato un altro sinistro a Cossato. In questo caso, hanno proceduto gli agenti della Polizia locale.