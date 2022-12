Ospiti illustri ai laboratori, 3 professionisti della ristorazione incontrano studenti dell’IIS Gae Aulenti

Contatto tra generazioni lunedì 5 dicembre presso i Laboratori Biellesi per l’Occupabilità. Per la prima volta gli alunni di 1DB e 1GB del corso alberghiero dell’IIS Gae Aulenti hanno potuto intervistare e servire degli ospiti esterni durante un’esercitazione in laboratorio. Non degli ospiti qualunque, ma tre esperti del settore enogastronomico e ristorativo, professionisti con una lunga esperienza alle spalle eppure disponibili, anzi desiderosi di confrontarsi e raccontarsi.

Patrizio Pianca, titolare del Caffè del Teatro di Piazza Martiri, Francesco D’Oria, titolare della Trattoria D’Oria di Candelo e Valerio Angelino Catella, pasticcere e chef freelance che può vantare molteplici esperienze e riconoscimenti di livello europeo. Nella prima parte di mattinata gli allievi Benvenuto Christian, Giordano Nicolas hanno intervistato gli ospiti. Tema delle domande, ovviamente, il lavoro. Non solo per come era una volta, ma anche riguardo al presente e al futuro della ristorazione e in particolare della ristorazione biellese. Nel frattempo il resto degli studenti, guidati dai docenti Anna Marasco, Roberto Callegari, Paolo Palmieri e Luigi Glave era impegnato al servizio degli ospiti: chi in sala bar per un aperitivo, chi in cucina, chi nell’allestimento del pranzo.

Proprio nell’agorà ci si è recati al termine dell’intervista per il servizio vero e proprio, che ha previsto un antipasto misto e a seguire un particolarissimo risotto con pollo e salsa al curry, per concludere con una fetta di torta al cocco. Tutto si è svolto in armonia, con serenità e (bisogna ammetterlo) un po’ di emozione. Per la prima volta gli alunni hanno servito persone esterne alla scuola, aggiungendo così un altro piccolo ma significativo tassello alla loro formazione professionale. Serviranno in futuro molti altri incontri simili e sforzi per imparare la professione, ma come suggerito dagli ospiti se c’è passione, voglia di imparare e di faticare certamente i giovani alunni potranno avere tante soddisfazioni e diventare ambasciatori di questo territorio, a Biella e nel mondo.