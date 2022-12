Alpini di Zimone, successo per Stelle di Natale AIL 2022- Foto Alpini Zimone

Successo per la manifestazione Stelle di Natale AIL 2022, organizzata domenica 18 dicembre dagli Alpini di Zimone, durante la quale sono stati raccolti 1.427 euro in favore dell’Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma ONLUS.

“Ringraziamo sentitamente – dichiarano gli Alpini – tutte le persone, Zimonesi e non, che hanno contribuito al raggiungimento di questo notevole e sorprendente risultato. “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno””.