A Tollegno si rinuncia allo stipendio da amministratore per il parco giochi al Villaggio Filatura

In questi giorni è arrivato il via libera dal consiglio comunale: a Tollegno sindaco, vicesindaco e assessore anche per il 2023 si ridurranno lo stipendio per aiutare il paese.

Nel dettaglio, il sindaco Pier Giuseppe Acquadro rinuncerà al metà del suo stipendio come amministratore, mentre assessore e vicesindaco non percepiranno alcun gettone. La cifra che dovrebbero mettere da parte dovrebbe essere intorno ai 10 mila euro.

Cosa ne sarà di questi soldi? "Come da anni ormai facciamo saranno investiti in Tollegno - spiega il primo cittadino - . In particolare li metteremo da parte, creeremo un fondo per dare una nuova immagine al parco giochi al Villaggio Filatura a Tollegno. E' poi nostra intenzione condividere il progetto con le realtà del paese come le associazioni per capire come realizzarlo al meglio".