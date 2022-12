2022, il bilancio di un anno ricco di iniziative per ila Scuola delle Terrecotte di Ronco Biellese

“L'anno 2022 ha visto ripartire con grande entusiasmo le attività della Scuola delle Terrecotte di Ronco Biellese. Moltissime le iniziative proposte e portate avanti dagli Amici del laboratorio, dai corsi di tornio zen alle serate Aperte del mercoledì sera, con vari e interessanti ospiti, passando per i laboratori per i bambini e le sperimentazioni Raku.” dichiara soddisfatta Cinzia Petraroli, responsabile del Laboratorio. Durante l’estate la collaborazione tra l'Ecomuseo della Terracotta e la Scuola ha creato una sinergia formidabile, che ha permesso di organizzare le esperienze più svariate, come il Workshop di Kintsugi, il laboratorio "La ceramica s'intreccia col salice",prove di tornio e molte altre, tenendo vivo l'interesse verso la nostra piccola realtà.

La Sagra del Pailet, il tradizionale appuntamento di inizio ottobre, è stata ancora una volta un grande successo animata da interessanti mostre, sbandieratori, mostra mercato della ceramica e ottimo cibo. Le ultime attività proposte ("Raku di Natale", “Addobbi di Natale e Cuerda Seca” e "Facciamo un Presepe per la Biblioteca") hanno donato momenti di gioia e spensieratezza ai partecipanti. Grazie al lavoro di un nutrito gruppo di persone unito da una genuina passione e alla collaborazione con le varie Associazioni del territorio, passo dopo passo la tradizione di Ronco trova un posto sempre più rilevante nel panorama culturale Biellese. E questo si rinnoverà nel 2023, “stiamo preparando il calendario e - vi assicuriamo - troverete tante iniziative e novità”.