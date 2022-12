Spettacolo di Natale a Cerrione con sorpresa: gli attori sono i genitori dei bambini

È andato in scena nei giorni scorsi la prima teatrale di un gruppo di attori speciali e di fronte a spettatori ancora più speciali. Su iniziativa delle maestre dell'Infanzia di Cerrione, le mamme e i papà si sono messi in gioco per fare una sorpresa ai loro figli. E così è stato. I piccoli allievi hanno assistito alla recita riconoscendo negli attori mamme e papà.

Lo spettacolo, dal titolo “Il Pacchetto Rosso” è una storia che racconta l'attesa del Natale con tante aspettative, ma con la sorpresa che nel pacco ognuno di noi ci mette amore, condivisione, piacere di stare insieme, voglia di far star bene gli altri. Il sottofondo musicale è stato curato dai giovani della Banda Musicale di Magnonevolo. Commosso il sindaco Anna Maria Zerbola, specialmente per l'atmosfera creatasi: lo stesso primo cittadino ha ringraziato le maestre, i genitori e nonni per il messaggio creatosi.