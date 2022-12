Stellantis Verrone, sciopero di 8 ore venerdì

Riceviamo e pubblichiamo.

"L'azienda ha deciso di interrompere con la Fiom il tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto specifico Ccsl. La causa della rottura e' la pregiudiziale dell'azienda per quanto riguarda l'agibilita' sindacale e le sanzioni ai rappresentanti sindacali. Per la Fiom sono punti fondamentali per poter svolgere l'attivita’ sindacale nel modo giusto così da tutelare i lavoratori nelle piattaforma della Fiom c'era anche la richiesta una mensilita' in più una tantum da erogare a tutti i lavoratori nella busta paga di dicembre per contrastare l'aumento dell'inflazione che ha portato ad una grande perdita del potere di acquisto dei lavoratori. Ma anche a questa richiesta l'azienda non si e' resa disponibile e per quanto riguarda la situazione del nostro stabilimento nonostante la direzione ci abbia detto che non ci sono problemi per l'acquisto della carta (che manca da settimane nei reparti ) e per l'acquisto dei dpi (guanti e scarpe ) continuano a non esserci a magazzino creando problemi ai lavoratori.

Ricordiamo che i dpi devono essere forniti obbligatoriamente dall'azienda e senza i quali bisogna astenersi ad operare per evitare di infortunarsi rimane il solito teatrino del riscaldamento un giorno un po' di piu' un giorno un po' meno con settori dello stabilimento con temperature che si attestano sui 13/16 gradi e il continuo doversi lamentare per avere una temperatura decente in mensa e negli spogliatoi oltre a non riscaldare adeguatamente. Abbiamo da mesi il portone d’entrata automezzi completamente spalancato, ma anche qui la direzione ci ha detto che e' rotto da un paio di giorni e che lo stanno riparando. Ce la faranno per la primavera? Stesso discorso per il velo d'aria del portone della zona alluminio dove si scaricano gli automezzi. Non funziona da settimane dicono che manca un fusibile. Forse dovremmo fare un colletta per acquistarlo? Per questi motivi la Fiom dichiara 4 ore di sciopero per la rottura della trattativa del contratto e 4 ore per la situazione dello stabilimento Stellantis di Verrone. Scioperiamo uniti per riaprire la trattativa del contratto e per le condizioni di degrado dello stabilimento di Verrone e a cui Stellantis sottopone i propri lavoratori".