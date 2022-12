Ricette e prescrizioni mediche via mail o sms, l'ok del Governo alla proroga per un anno

Le ricette mediche e le prescrizioni via mail o via sms sono salve, almeno per un anno. Lo ha deciso il Governo con l'approvazione dell'ultimo Milleproroghe. Il problema si riaffaccerà alla fine del 2023, sempre che nel frattempo le regioni non abbiano fatto passi in avanti sullo sviluppo del fascicolo elettronico dei pazienti.



Era una delle misure più attese (e che aveva sollevato più discussioni, una volta che si era rivelata a rischio): adottata in epoca pandemica per svuotare gli ambulatori dei medici di base e di famiglia, sarà valida ancora per un anno, ma adesso la prospettiva è che diventi un'abitudine consolidata.



Una decisione, quella che arriva da Roma, che trova l'apprezzamento da parte dell'ordine dei medici di Torino, che la valuta come "un provvedimento opportuno”.