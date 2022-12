Biella, assemblea Ordine Ingegneri della Provincia: intervento anche del ministro Pichetto

Mercoledì 14 dicembre, presso la Sala Auditorium Agorà Palace di Biella, si è tenuta l’Assemblea degli iscritti all’Ordine Ingegneri della Provincia di Biella. Oltre ai consueti punti all’ordine del giorno, è stata organizzata una Tavola Rotonda, ad ampia partecipazione, con oltre 80 persone in sala, per discutere delle nuove materie prime utilizzate nelle politiche di transizione ecologica e rivoluzione verde, con un focus sullo strumento della diagnosi energetica e del calcolo della carbon foot print.

Sono intervenuti il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, il vice Presidente vicario del Consiglio Nazionale Ingegneri, Remo Vaudano, il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Biella, Anna Porro, la coordinatrice del gruppo di lavoro "Urban Mining" del Tavolo Nazionale sulle materie prime critiche di ENEA, Federica Forte, il Professore Pierpaolo Oreste del Politecnico di Torino, l'Amministratore unico di TIALPI - FRELP BY SUN, Vera Ramon e il Tesoriere dell'Ordine degli Ingegneri di Biella, Alberto Prospero. Il Ministro Pichetto ha esposto le problematiche in atto, sottolineando che se gestiamo il problema ambientale, risolviamo anche il problema energetico. Ha altresì evidenziato come sia fondamentale il ruolo degli Ingegneri in questa delicata partita. L’ing. Remo Vaudano ha illustrato l’importanza della diagnosi energetica per ottimizzare l'utilizzo delle materie prime.

Troppe le norme sull'energia, servirebbe un testo unico che unisse le leggi nazionali a quelle europee. Il ruolo degli ingegneri dovrebbe essere quello di educare ed insegnare al giusto utilizzo delle materie prime. L’Ing. Forte di Enea ha sottolineato il grande lavoro svolto da parte loro, sul recupero delle materie prime. L’Ing. Vera Ramon ha illustrato l’esperienza aziendale sul trattamento dei rifiuti, in particolare di pannelli fotovoltaici a fine vita: consumo minore di materie vergini e meno consumo di energia perché i rifiuti non vanno in discarica. Durante il suo Intervento l’Ing. Pier Paolo Oreste del Politecnico di Torino ha spiegato come i nuovi corsi di laurea siano orientati alla progettazione sostenibile del settore energetico e delle materie prime.

L’ing. Alberto Prospero ha evidenziato come si stia passando da sistema energetico a carburante ad un sistema impattante nell’utilizzo delle materie prime. Qui il ruolo del professionista sostenibile è cruciale. Ha infine concluso il suo intervento illustrando il lavoro svolto dall’Ordine degli Ingegneri di Biella quali divulgatori presso gli Istituti Superiori della Provincia di Biella, con l’obiettivo di sensibilizzare ed avvicinare le nuove generazioni alle tematiche ambientali e minerarie, partendo dal grande esempio di Quintino Sella, il quale aveva dedicato buona parte della sua vita alla documentazione e allo studio dei materiali ed in particolare delle materie prime.