Tennis Tavolo, partita la C femminile del TT Biella

Weekend impegnativo per il T.T. Biella. Quasi tutte le formazioni hanno disputato venerdì e sabato le partite di campionato; inoltre, domenica, ha preso anche il via oggi il campionato regionale femminile a squadre di serie C.

Serie C femminile. Ha preso il via il campionato regionale femminile a squadre. Al via ben nove formazioni, divise, nella fase iniziale, in due raggruppamenti, uno da cinque e l’altro da quattro squadre. La rappresentativa del T.T. Biella è stata inserita nel girone nord con Ossola, Oleggio e Sisport. Le squadre di ogni raggruppamento si incontreranno tra loro in un girone all’italiana di andata e ritorno a concentramento. La prima tappa, che si è disputata a Oleggio, ha subito visto l’assenza del team della Sisport causa l’indisposizione di una loro atleta. Le ragazze del T.T. Biella si sono comportate molto bene, imponendosi con discreta facilità nei due incontri disputati con la formazione ossolana e con le padrone di casa. Contro l’Ossola 2000, che ha schierato Barberis e Antonietti, tutte le partite si sono concluse con il punteggio di 3 set a zero. Lodovica Motta e Federica Prola nei singolari e Lodovica Motta, in coppia con Alessia Fusca, nel doppio. Discorso pressoché analogo nel match contro l’Oleggio. Nella sola partita di doppio, giocata ancora da Lodovica Motta e Alessia Fusca, le atlete del T.T. Biella hanno concesso un set alle avversarie. I singolari si sono conclusi tutti con il punteggio di tre a zero: Federica Prola contro Bertaccini e Colombo, Lodovica Motta su Bertaccini e Alessia Fusca Alessia opposta a Minuz. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 12 febbraio, quando a Settimo Torinese, si giocherà il concentramento di ritorno, sperando, questa volta, con tutte le formazioni al completo.

Classifica a fine girone di andata: TT. Biella 4 TT. Ossola 2000 Pink 2 TT. Oleggio 0 TT. Sisport 0

Serie B1. In serie B1 la formazione del T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo, trascinata da un Vincenzo Carmona in grande spolvero, va a vincere ad Inverigo contro la locale formazione del Villa Romanò con il punteggio di 5 a 1. Il punto della bandiera avversario è stato ottenuto a scapito del capitano Eugenio Panzera: evento più unico che raro; non si ricorda, infatti, un incontro in cui il bravo atleta torinese abbia, solamente lui, perso una partita. I padroni di casa, privi del capitano e leader, Roberto Fontana, sono scesi in campo con Cerea, Pugliese e Orsingher, a cui è stata opposta la solita formazione tipo. Vincenzo Carmona, in assoluta sicurezza, supera bene prima Cerea (10/5/-5/5) e poi Pugliese (7/5/5). Simone Cagna, meno convincente del solito, con Pugliese, nonostante il primo set vinto a zero, soffre come pochi per portare a casa il risultato (0/-10/-11/9/12); tuttavia Simone “chiude poi la pratica”, battendo agevolmente Orsingher per 3-0. Eugenio Panzera vince con Orsingher e poi perde, come sopra detto, in quattro set per mano di Cerea. La classifica, a fine andata, vede la formazione in un’ottima terza piazza alle spalle del Nulvi di Kuznetsov e di Milano.

Classifica a fine girone di andata: Santa Tecla Nulvi 20 Aon - Milano Sport Tennistavolo 14 Tt Biella Carrozzeria Campagnolo 10 Santa Tecla 8 A4 Verzuolo 6 Asd Tt Enjoy 4 Asd Us Villa Romano' 4 Tt Vigevano Sport 0

Serie B2. Vittoriosa per 5 a 1 anche la formazione del T.T. Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin nel campionato di B2. Opposti alla cenerentola del girone, la formazione meno quotata del Regaldi, i biellesi si impongono fuori casa a un team un po’ demotivato.Con i due punti di Francesco Gamba su Pinto e Zanetta, due di Jaroslaw Klamut su Rossati e Zanetta ed uno di Tommaso Ferraris, battuto da Rossati, su Pinto, la squadra resta ancora in lizza nella corsa per la salvezza. In classifica ora occupa la penultima posizione in coabitazione con San Salvatore e Moncalieri. Nel girone di ritorno ci sarà ancora da soffrire, ma si confida nel fatto che gli atleti riescano a centrare l’obiettivo che si erano posti ad inizio stagione.

Classifica a fine girone di andata: A4 Verzuolo 14 G.S. G. Regaldi Novara "B" 10 Tt Vigevano Sport 10 Tennis Tavolo Torino 8 Gstt S.Salvatore 4 Tt Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin 4 Asd Tt Gasp Moncalieri 4 G.S. G. Regaldi Novara "A" 0

Serie C2. Nel girone C del campionato regionale di C2, ancora un risultato di 5 a 1. Questa volta però a sfavore. Venerdì sera a Settimo Torinese, nel match clou che avrebbe designato la seconda forza del girone alle spalle dell’imbattuto CRDC, la formazione della T.T. Biella RDM – Arredamenti David, ha infatti subito una battuta d’arresto. I padroni di casa, schierati con la formazione tipo, peraltro di tutto rispetto, composta da Bertolotto, Muraglia e Pera, hanno controllato con discreta facilità il match. Per David Dabbicco, Fabio Cosseddu e Nicolò Manfredi (assente Matteo Passaro, alle prese con l’influenza), c’è stato poco da fare. Il punto è arrivato per mano del capitano David Dabbicco su Bertolotto. In classifica la formazione è saldamente piazzata in terza posizione con quattro punti di vantaggio sull’Enjoy.

Classifica a fine girone di andata: C.R.D.C. Torino A 14 Tennistavolo Sisport A 12 Tt. Biella Rdm Automazioni E Sicurezza 10 A.S.D. T.T. Enjoy 6 Tennis Tavolo Torino 6 Valledora Alpignano 4 Asd Tt Gasp Moncalieri "C" 2 C.R.D.C. Torino S 0

Nel girone A, il T.T. Biella-Legno, ha riposato, ma chiude ottimamente il girone d’andata al primo posto. Classifica a fine girone di andata: Tt. Biella-Legno 12 Tt.Ossola 2000 10 G.S. G. Regaldi Novara 8 Asd Frandent Group Torino Universitaria 6 Tt S. Salvatore 4 Tt Saoms Costa D'ovada 2 Asd Tt Gasp Moncalieri "A" 0

Serie D1.La formazione del T.T. Biella Tintoria Ferraris esce battuta dal match che l’ha vista opposta all’Enjoy. Quattro a due l’esito finale con i punti ottenuti da Federica Prola e Lodovica Motta, su Francesca Zonta. Poco hanno potuto fare Mattia Noureldin e capitan Gianluca Servo sui più quotati Lovaldi e Roggeri. Da segnalare la bella prestazione di Lodovica Motta contro Roggeri; avanti di due set, non è poi riuscita a frenare la veemente rimonta dell’avversario. La squadra si trova nelle parti medio basse della classifica, ma l’obiettivo salvezza è comunque a portata di mano.

Classifica a fine girone di andata: A.S.D. Splendor 1922 14 Pol Fc Vigliano 11 Gs Tt. Vercelli 8 A.S.D. T.T. Enjoy 8 Asdtt Ivrea 6 Tt. Biella Tintoria Ferraris 5 Tt. Coumba Freide Aosta 3 Pol. Cedas Lancia - "Splendor" 1

Serie D2.La formazione T.T. Biella Pizzeria Giordano ha riposato, e chiude il girone d’andata a metà classifica. Classifica a fine girone di andata: Asdtt Ivrea 8 A.S.D. T.T. Enjoy Sciapo' 8 Tt. Pontdonnas 6 Tt. Biella Pizzeria Giordano 5 Pol. Cedas Lancia 5 Pierino Mazzetto "B" 3 Frandent Group Torino Universitaria B 3

Serie D3.Ancora un risultato di 5 a 1 anche nel campionato di D3. La formazione del T.T. Biella Barbera Auto esce sconfitta da un match comunque combattuto e divertente. Contro il Cus Torino, Alessia Fusca, Alessio Peretti, Gabriele Carisio, autore del punto, e Giorgio Bonino giocano al meglio, lottano, si divertono e fanno esperienza per il futuro. Per gli universitari hanno giocato Mensa, Cagnoni e Sagliano. In classifica la formazione occupa per ora l’ultima posizione.

Classifica a fine girone di andata: Tt. Coumba Freide Aosta 10 Tennistavolo Sisport B 10 Tt Vercelli Nds Cash Register 8 Frandent Group Torino Universitaria C 7 Asd Polisportiva Fc Vigliano 5 Valledora Alpignano Rock And Pong 1 Tt. Biella Barbera Auto 0

La ripresa dei campionati è prevista nel secondo fine settimana di gennaio quando si giocherà la prima giornata del girone di ritorno.