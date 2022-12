Pallanuoto, In Sport Dynamic Biella concede il tris: anche Milano è ko

Tre su tre per il team In Sport Dynamic Biella partecipante al campionato Master Over 22 di serie C PallaNuotoItalia. La squadra allenata dal tecnico-giocatore Luca Casanova ha sconfitto 10-9 la Pallanuoto Quanta Club Milano, match giocato domenica pomeriggio nella piscina di Treviglio. Rete decisiva di Andrea Blotto.

Miglior marcatore dell'incontro Jonas Bertazzo con 4 reti, capocannoniere del girone a quota 12. In classifica: Biella prima con 9 punti, davanti ad Acquarè Franciacorta, Arese e Aquarium Nuoto. Questo il roster In Sport Dynamic Biella in vasca a Treviglio: Paolo Foglia Taverna, Jonas Bertazzo (4), Stefano Massaro, Luca Cremonesi, Andrea Chiorboli (1), Francesco Filoni, Lorenzo Fentini (3), Matteo Negri, Nicola Perotto (2), Gabriele Blotto, Loris Zapparoli, Tommy Selicati, Remo Marfisi, Andrea Blotto (3).