Alpini, a Biella il Coro scende in campo per raccogliere fondi per l'Ospedale

Venerdì 23 dicembre, dalle 11 alle 12, il Coro Alpino del Centenario sarà all' Ospedale degli Infermi di Ponderano, con le sue cante per portare l'atmosfera natalizia e raccogliere fondi da destinare all'Ospedale. Sabato 24 dicembre in Piazza Santa Marta al centro di Via Italia a Biella, anche in questa occasione il Coro del Centenario vi aspetta per Augurarvi Buone Feste, raccogliere fondi anche con la vendita dei Panettoni degli Alpini.