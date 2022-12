Scontro a Sagliano, giovane alla guida contro un muro a Crocemosso: ancora sinistri nel Biellese

Ancora incidenti stradali nel Biellese. Intorno alle 21 di ieri, 19 dicembre, si è verificato uno scontro frontale-laterale tra due mezzi: indenni i conducenti ma uno dei due è stato trovato positivo alla guida. Inevitabile il deferimento in stato di libertà con sequestro dell'auto. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri.

Poco prima, in via Milano, a Vigliano Biellese, tamponamento tra due veicoli, condotti da due donne di 54 e 39 anni, rimaste indenni. Per loro solo modello cid, sotto lo sguardo attento dei militari. Infine, poco prima delle 2 di oggi, 20 dicembre, è stato segnalato un sinistro autonomo a Crocemosso, nel comune di Valdilana: stando alle prime ricostruzioni del caso, il 25enne al volante avrebbe perso il controllo dell'auto e sarebbe finito contro un muro. A bordo era presente un altro coetaneo. Entrambi sono rimasti illesi.