Capriolo in mezzo alla strada, l'auto lo centra in pieno a Salussola (foto di repertorio)

Momenti di paura a Salussola, dove un'auto ha centrato in pieno un capriolo, spuntato all'improvviso in mezzo alla strada. È successo alle 19.30 di ieri, 19 dicembre. Dopo l'urto, l'animale è scappato nella boscaglia vicina. Indenne la 46enne alla guida. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.