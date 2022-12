Camion finisce nella cunetta sulla Provinciale Sandigliano-Cerrione FOTO

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro avvenuto nel pomeriggio di oggi, 20 dicembre, sulla Provinciale Sandigliano-Cerrione, a pochi passi dal Municipio del paese.

Un camion è finito in una cunetta, a bordo strada, impattando contro un tombino nella parte anteriore. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, anche i Carabinieri per i rilievi di rito. È in arrivo il carro attrezzi per le operazioni di recupero del mezzo pesante.

Stando alle prime informazioni raccolte, il conducente non avrebbe riportato alcuna conseguenza grave.