Addio Antonio Minato, a Cossato i funerali. Il ricordo di Marco Abate: “Ha fatto molto per la sua comunità”

Oggi pomeriggio a Cossato hanno avuto luogo i funerali di Antonio Minato, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 88 anni. Molto noto in paese, è stato consigliere comunale, nonché guida insostituibile del Gruppo Sportivo Spolina.

A ricordarlo in queste ore il presidente dell'Auser Cossato Marco Abate: “Ci ha lasciato una persona che ha fatto molto per Cossato a livello amministrativo, sportivo e sociale. Ho avuto il piacere di conoscere Antonio durante il mio impegno amministrativo come assessore ai Servizi Sociali e Sport dal 1999 al 2004 ed è stato un piacere collaborare con lui. Era un uomo pacato, concreto, sempre a disposizione per trovare una soluzione che producesse dei benefici alla comunità”.