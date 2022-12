È stato trasportato all'ospedale, in codice verde, il 30enne travolto da un'auto, in sella alla sua bici. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 13 di oggi, 20 dicembre, in via Camandona, a Biella.

Il malcapitato è stato subito assistito dal personale sanitario del 118. Agli agenti di Polizia Locale il compito di accertare la dinamica esatta dell'accaduto.