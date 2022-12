Vigliano, rivista la posizione dei punti di conferimento degli oli vegetali domestici esausti

E’ stata completata in questi giorni la revisione della localizzazione dei punti di conferimento degli oli alimentari utilizzati in ambito domestico e quindi redatta la nuova mappa, visibile nel sito del Comune.

«Le postazioni passano da 6 a 4 – spiega il sindaco Cristina Vazzoler. Si tratta di quattro postazioni che saranno organizzate in modo più efficiente e costantemente monitorate. L’iniziativa infatti va vista nel quadro di un maggiore controllo delle stazioni di conferimento, anche con l’uso di telecamere. Sono inoltre in corso trattative tra la ditta che raccoglie gli oli e i supermercati di Vigliano per condividere la posa di un cassonetto all’ingresso degli stessi esercizi commerciali. E’ fondamentale puntare sul senso civico dei cittadini, ma altrettanto necessaria è la vigilanza che consenta di individuare i responsabili di comportamenti scorretti. E' importante ribadire che l’olio da cucina già utilizzato in ambito domestico va raccolto in una bottiglia di plastica ben chiusa ed inserito negli appositi bidoni gialli, la cui posizione è ben visibile nella mappa allegata. E’ severamente vietato lasciare a terra le bottiglie, come è vietato il conferimento di taniche di olio di tipo industriale e degli oli per motori. E’ importante attuare in modo consapevole la raccolta ed il conferimento, dal momento che l’olio per usi alimentari, quando esausto, è molto dannoso sia per la salute sia per l’ambiente non essendo biodegradabile; il riciclo, al contrario, ne consente un recupero come lubrificante vegetale, biodiesel e glicerina.»