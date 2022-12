Scuole paritarie dell’infanzia, dalla Regione 7,7 milioni. Al via le domande

Dalla Regione sono in arrivo 7,7 milioni di euro per sostenere le spese di gestione e funzionamento dell’anno scolastico 2021-2022 delle scuole dell’infanzia paritarie operanti in Piemonte. Per quanto riguarda il nostro territorio, nel Biellese andranno 248.223 euro agli enti locali e 93.341 euro alle scuole.

Le risorse, secondo graduatoria, saranno assegnate ai Comuni e alle Comunità collinari convenzionate con scuole paritarie dell’infanzia e a tutte quelle scuole paritarie che non sono convenzionate con gli enti locali.

Potranno partecipare Comuni (in forma singola o associata) e Scuole dell’infanzia paritarie gestite da soggetto giuridico senza fini di lucro che dovranno presentare domande redatte utilizzando i moduli scaricabili sul sito della Regione nella sezione Allegato testo procedura, e devono essere inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo: istruzione@cert.regione.piemonte.it.

Obiettivo del bando è garantire alle famiglie un’adeguata copertura del servizio di scuola dell’infanzia in assenza, nell’ambito territoriale interessato, di analoga offerta formativa da parte di scuole statali, comunali o convenzionate; • contribuire a ridurre eventuali liste di attesa per l’accesso al servizio di scuola dell’infanzia presenti nelle scuole statali, comunali o convenzionate situate nell’ambito territoriale interessato.

L’ente richiedente (Comune o Scuola dell’infanzia nel caso previsto) è tenuto a compilare la modulistica da trasmettere alla Regione Piemonte entro il 3 1 gennaio 2023.

istruzione@cert.regione.piemonte.it